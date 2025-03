Nel pellegrinaggio sino a Bonaria la croce dei detenuti 

Anche la croce del Giubileo realizzata in ginepro dai detenuti del carcere di Uta sarà presente al 39esimo pellegrinaggio a piedi da Sinnai alla basilica di Bonaria in programma nella notte fra il 24 e il 25 aprile. La croce alta oltre due metri e mezzo, sarà portata a spalle dai pellegrini «in segno di speranza per il mondo intero». Un rito che si rinnova nel segno di una fede straordinaria che si è sempre svolto con la partecipazione di diverse migliaia di persone. Organizza l’associazione "Il Segno" con la collaborazione della parrocchia. «Quest'anno – ricorda il parroco di Santa Barbara, padre Gabriele Biccai - sarà un pellegrinaggio giubilare diocesano: partecipando, si otterrà l'indulgenza plenaria per decreto del vescovo».

Il presidente de “Il Segno”, Pierangelo Soi, ricorda che il pellegrinaggio «partirà dalla parrocchia di Santa Barbara dove l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi concelebrerà la messa notturna».

Di grande significato la presenza della croce dei carcerati. Un progetto nato con l’obiettivo del vescovo di coinvolgere anche loro in questo anno giubilare dedicato alla Speranza. In continuità con la decisione del Papa di aprire la Porta Santa del carcere di Rebibbia. Il legno utilizzato dai carcerati è stato donato: la lavorazione è stata fatta nella falegnameria del penitenziario.

Nel retro della croce è stato inciso il tema del Giubileo “Pellegrini di speranza”. La croce è stata consegnata a monsignor Baturi dai detenuti a Natal ed è stata utilizzata per aprire l’anno giubilare in diocesi il 29 dicembre . (r. s.)

