«Nel partito troppi personalismi» Secci scrive a Salvini ed esce dalla Lega 

Lascia la Lega Simone Secci, consigliere comunale e capogruppo a Nuxis. Un addio annunciato in una lettera inviata al leader nazionale del partito, Matteo Salvini: “Caro Matteo – scrive Secci – dopo lunga e combattuta riflessione sul mio ruolo e sul farmi portavoce degli obiettivi e delle finalità del partito nel mio territorio, in qualità di amministratore locale, sono purtroppo giunto alla conclusione di non avere più nulla da condividere con la Lega”. Le cause del divorzio? “Le numerose vicissitudini che hanno travolto lo scenario locale” ma anche “le scelte, a mio avviso sbagliate, quando non addirittura mosse da personalismi e da logiche che non mi sono mai appartenute”.

Secci promette di continuare “a servire le persone che hanno creduto in me e che in questi 17 anni di amministratore del territorio mi hanno onorato della loro fiducia” ma fuori dal partito “che non mi rappresenta più”.

