Nel parco una palestra all’aperto 

Dalla citybike alle parallele, sino alla bici per braccia, allo step e alle panche. Otto attrezzi immersi nel verde del parco Europa, all’interno di un circuito dedicato all’allenamento all’aria aperta, con tanto di tutorial scaricabile sul telefonino tramite Qr code. Perché qui lo sport - come recita lo slogan del progetto - è davvero per tutti: giovani, atleti, sino ai pensionati che ieri hanno partecipato entusiasti all’inaugurazione dell’area sportiva di Pitz’e Serra, insieme a una rappresentanza del Comune, ai referenti di Sport e salute, diverse società sportive cittadine. E un testimonial d’eccezione, il pugile Patrick Cappai.

L’area sportiva

Trecento metri quadrati di parco trasformati in palestra a cielo aperto. Il progetto è finanziato dal Comune con Sport e Salute - la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita - e promosso dall’Anci. Ieri il taglio del nastro nel polmone verde fra via Germania e via Irlanda. «Abbiamo scelto questo parco perché è particolarmente frequentato», le parole dell’assessora allo Sport Cinzia Carta. «L’auspicio è che venga sfruttata al meglio, con il massimo rispetto». Iniziativa che il Comune vuole replicare in altri spazi verdi della città. «Tutti devono poter fare sport, anche chi non se lo può permettere oppure ha poco tempo libero», aggiunge l’assessora.

Gli atleti

Presenti le giovanissime della ritmica, e altri sportivi quartesi del fitness, della boxe e del muay thay. Con loro il presidente della Ferrini Basket Alberto Zoncheddu, in rappresentanza delle associazioni sportive cittadine: «Avere spazi liberamente accessibili rende lo sport anche più proletario e democratico. E consente di sviluppare un contesto sociale più equilibrato, coinvolgendo quelle persone che hanno sempre visto lo sport come qualcosa di molto lontano: potendolo praticare liberamente potrebbero scoprire una nuova passione».Tanti i giovanissimi, in testa i ragazzi della sezione sportiva della “Porcu-Satta”. Fra loro Virginia e Michele, entrambi 12enni, e con il sogno di diventare atleti professionisti: «Questo spazio è molto utile per le mamme e per chi non ha tempo libero per andare in palestra. E anche per noi che verremo qui quando siamo liberi dalla scuola», dicono.

Il campione

Il testimonial dell’evento, Patrick Cappai - campione del mondo in carica di pugilato - si è rivolto proprio ai giovani: «Non trascurate questa questa voglia di fare e di arrivare lontano; porsi obiettivi e impegnarsi per raggiungerli, anche a costo di dover fare sacrifici, è la strada da seguire per ottenere risultati».

Alla grande festa anche diversi pensionati. Come Carla Medas, 70 anni: «Credo che verremo spesso qui con mio marito», dice mentre testa la bici per braccia. «Fare sport fa bene, ai giovani e anche per chi ha qualche anno in più come noi. Poi in questo caso è pure a costo zero».

