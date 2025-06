Nel parco un tripudio di colori 

Diventeranno bianchi e rosa come i loro genitori. Eleganti e bellissimi. E anche loro danzeranno sui trampoli, intercettando l’artemia salina, i minuscoli crostacei che coloreranno il loro piumaggio. Per ora sono ancora batuffoli grigi, goffi e incerti nei movimenti. ma sono comunque bellissimi. E sono tantissimi. Novemila, la stima del parco di Molentargius. Roba da brividi. Un altro baby boom. Ecco i pulli, i piccoli fenicotteri: per il parco ma anche per la città di Cagliari un vero e proprio simbolo. «Un evento sempre straordinario, di forte impatto», spiega Luisanna Massa, biologa e responsabile avifauna del Parco. «Il vero record è il fatto che il fenomeno continua a ripetersi dopo 32 anni, sempre a Molentargius, a pochi metri dal centro urbano. Un fatto unico al mondo», sottolinea Vincenzo Tiana, presidente dell’associazione per il Parco, «e questo rende Molentargius uno dei più importanti siti per la nidificazione nel Mediterraneo».

Lo spettacolo

I fenicotteri regalano anche quest’anno un miracolo naturalistico unico al mondo. A vederli così, affacciati in viale Europa sembrano un esercito. E in effetti lo sono. Certo, le ventiseimila coppie nidificanti registrate nel 2017 sono un numero lontanissimo. Quest’anno sono diciottomila, novemila i nuovi nati. La speranza ora è nella lotta per la sopravvivenza: le nuove nascite infatti hanno già messo in “allarme” i gabbiani che hanno già cominciato a mietere le prime vittime. Una predazione che insieme alle morti naturali abbatterà il numero dei pulli. L’anno scorso il 50% dei pulcini riuscì a sopravvivere ma è un numero che cambia di anno in anno. Solo dopo l’estate si saprà davvero quale sarà il tasso di sopravvivenza. Dal 1993 Cagliari è teatro di meraviglie di questo genere, ma quest’anno lo spettacolo della gent’arrubia , il popolo rosso, è davvero straordinario. «Questo accade per una ragione sostanziale», afferma Tiana. «È segno della buona gestione del parco, di un presidio 24 ore su 24», garantito anche dalla presenza del Corpo Forestale.

La Bellarosa Maggiore

Ogni anno i fenicotteri cambiano zona in cui far nascere i piccoli. Quest’anno hanno colonizzato, sempre all’interno della Bellarosa Maggiore, un argine più vicino all’Asse mediano. «Questo è straordinario», dice Tiana. «Così come il fatto che a Monte Urpinu abbiamo un punto di osservazione che permette di vedere lo spettacolo dei fenicotteri insieme a tutto il Parco», aggiunge, ricordando che sabato e domenica prossima (21 e 22 giugno) è in programma in viale Europa un doppio appuntamento (tra le 18 e le 20) con le guide di Molentargius. «Questa nidificazione nella Bellarosa maggiore, che è il bacino di prima evaporazione, è anche un ottimo auspicio per riavviare le saline che rappresentano il motore ecologico di Molentargius», aggiunge. È come se i fenicotteri avessero voluto mettere il becco in un dibattito che è tornato attuale, e ricordarci che tutela della natura e produzione dei granelli bianchi non sono in contrasto, anzi possono convivere senza problemi, come accade altrove.

