Nel parco scoppia la guerra delle boe 

Un progetto regionale per portare a 216 il numero delle boe destinate agli ormeggi dei mega yacht, nell’area marina protetta di Porto Conte. Ma ad Alghero sono in tanti ad esprimere i loro timori. Comune e Parco di Porto Conte hanno chiesto all'assessora all'Ambiente della Regione, Rosanna Laconi, e alla Direzione generale dell'assessorato la possibilità di rinviare temporaneamente la decisione finale sullo studio di Valutazione di incidenza ambientale (VincA) dei campi ormeggio nell’area protetta di Capo Caccia-Isola Piana e nella Zsc-Zone speciali di conservazione di Capo Caccia e Punta Giglio. La missiva inviata, firmata dal sindaco Raimondo Cacciotto e dal presidente del Parco, Emiliano Orrù, evidenzia che «negli ultimi anni, nell’area in oggetto, sono stati realizzati tre progetti di installazione di campi boe, dei quali l’ultimo, in fase di conclusione, prevede l’installazione di 60 boe con le quali, a fine 2024, nella zona sottoposta a protezione saranno disponibili 91 boe».

Inoltre il progetto prevede ulteriori 125 boe di ormeggio, alcune delle quali per navi da diporto con lunghezza complessiva fino a 100 metri, che porterebbero la disponibilità totale nell’area a 216 boe. Nell’assemblea pubblica organizzata per presentare il progetto, è emersa la contrarietà della quasi totalità dei numerosi partecipanti tra i quali anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del diportismo nautico, degli operatori del settore e dei pescatori della marineria locale. L’alt da parte di Comune e Parco «ha l’obiettivo di permettere un approfondimento del piano e l’eventuale possibilità di richiedere modifiche che possano contemperare la necessità di protezione delle praterie di posidonia oceanica».

