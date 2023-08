Nel parco Scarzella ritornano musica e birre artigianali  

Si rinnova sabato il “Parco Birre”, l’ormai collaudato e imperdibile connubio tra degustazioni di birre artigianali e musica dal vivo, curato dalla Pro Loco. Mediterraneo (Carbonia), Gattarancio (Cagliari), Brew Bay (Quartu Sant’Elena), 4Mori (Guspini), Fermentazioni Spontanee (Iglesias) e Lucky Brews (Vicenza), saranno i 6 birrifici presenti al parco Scarzella per questa settima edizione. Ampia offerta di street food pinte, boccali e altri gadget dell’evento. L’intrattenimento musicale è affidato al gruppo Joe & Friends. «Sarà un’ulteriore occasione per vivere e assaporare la storia dell’artigianalità e dell’Homebrewing in un’atmosfera da vecchi amici che si ritrovano», chiosa Silvia Erbì, segretario della Pro Loco. (m. lo.)

