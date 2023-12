Nel parco riapre la casa della musica 

A Sanluri, nel cuore del parco degli Scolopi, riapre al pubblico la Casa della musica. Il caseggiato chiuso ormai da tempo è stato mantenuto così com’era ma sarà ora aperto per ospitare nuove iniziative.

L’accordo

La gestione è stata affidata tramite un bando pubblico a Mauro Porcedda, musicista, diplomato al Conservatorio di Cagliari, e avrà la durata di tre anni, eventualmente rinnovabili, con un canone di cinquantadue euro all’anno da versare nelle casse del Comune, cancellata dunque la vecchia tariffa per gli utenti stabilita dall’ente, ora sarà differenziata in base all’attività scelta. «Si tratta – spiega Porcedda – di una vera e propria scuola di musica, polifunzionale, aperta a tutti, dai bambini agli adulti. Offre la possibilità di imparare a suonare uno strumento con lezione singola oppure a gruppi, frequentare corsi di musicoterapia, partecipare a iniziative musicali per spettacoli da inserire nel calendario di particolare eventi cittadini».

L’obiettivo

Soddisfatto il sindaco di Sanluri Alberto Urpi: «Abbiamo accolto le richieste di tanti aspiranti musicisti, il servizio, però, punta principalmente a creare occasioni per incontrarsi, socializzare e suonare insieme».

