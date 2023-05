Nel parco Liori giochi per tutti i bambini: così si abbattono le barriere e le discriminazioni 

Arrivano i giochi inclusivi al parco Liori, un’area attrezzata che permetterà a tutti i bambini di divertirsi all’aria aperta abbattendo ogni forma di barriera. I giochi acquistati dal Comune, studiati per essere utilizzati da bimbi con vari livelli di abilità, rappresentano un importante passo verso una piena inclusione sociale, uno spazio di aggregazione che punta a rilanciare uno dei parchi cittadini più importanti e, allo stesso tempo, a far incontrare i bambini di tutte le età.

Soddisfatto il sindaco, Beniamino Garau, che vede nella realizzazione del piccolo parco giochi inclusivo un importante passo in avanti verso la piena fruibilità degli spazi verdi urbani da parte di tutti i cittadini: «Ringrazio l’assessore Pietro Frongia e la presidente della Commissione pari opportunità Silvia Cabras, che grazie al loro interessamento hanno aperto la strada verso la realizzazione di questo spazio gioco adatto a tutti i bambini. Gli operai hanno appena completato l’istallazione dei giochi inclusivi nel Parco Liori: d’ora in poi ogni bimbo potrà divertirsi all’aria aperto in uno spazio adatto alle proprie abilità». (i. m.)

