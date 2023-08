Nel parco lezioni di primo soccorso 

Manovre di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree, utilizzo del defibrillatore: tecniche fondamentali per salvare una vita umana. E oggi, dalle 18,30 alle 20, si terranno delle lezioni di primo soccorso nel roseto dell’Orto dei Cappuccini, in viale Merello: un’iniziativa promossa dall’assessorato al verde pubblico del Comune, in collaborazione con Cittadinanzattiva e Due Mani Per La Vita Italia Aps.

Gli istruttori

Proprio gli istruttori dell’associazione Due Mani saranno a disposizione di chi vorrà ricevere informazioni, insegnando anche le più importanti tecniche di primo soccorso: in particolare quella di rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree delle persone di tutte le fasce d’età. Verranno inoltre effettuate delle lezioni per l’utilizzo del defibrillatore.

Per i bambini

L’iniziativa Bls-D nel Parco vedrà anche un percorso ludico formativo per i bambini: una serie di attività che permetteranno anche ai più piccoli di portarsi a casa il riconoscimento di “soccorritore in erba”. Proprio nelle ultime settimane ci sono stati alcuni drammatici eventi finiti per fortuna nel migliore dei modi proprio grazie al pronto intervento di persone che sapevano utilizzare un defibrillatore: la loro azione ha permesso così di salvare delle vite umane. E anche le manovre di disostruzione delle vie aeree, con la manovra di Heimlich tra le più conosciute, spesso consente di impedire la morte da soffocamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA