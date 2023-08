Nel parco la sfida fra maestri grigliatori 

Il caldo torrido non li ha fermati: per il Barbecue day, sfida fra esperti grigliatori, si sono ritrovati in tanti. Sei i gruppi che hanno partecipato con entusiasmo al concorso culinario organizzato dall’associazione Sogni di Filo per riportare in auge, con in più il pepe della competizione, una vecchia abitudine decimese caduta ingiustamente nel dimenticatoio, quella di ritrovarsi per arrostire nel Parco comunale di Santa Greca. Nomi e costumi a tema per i gruppi in lizza: “Barbie Arrostirora”, tutti in rosa come nel film che ha riempito le sale cinematografiche in queste settimane, “Sa Mitza ‘e sa canna”, “Guidotti”, “I morti di fame”, “I disperati”, “Harry Potter”. Il più piccolo formato da dieci persone, il più grande da venti, tutti decimesi Doc: bastavano loro, con tanti bambini al seguito, a fare folla. Una folla allegra, com’è giusto davanti al buon cibo.

Ricette e regole

La competizione è un pretesto. Le regole? Poche e chiare: ricetta libera, estintore obbligatorio, girarrosto solo a batteria, fornelli da campo,legna accesa con accendifuoco ecologici in tavolette. A decretare il piatto vincente una giuria formata da tre esperti di cucina.

I fuochi si sono accesi alle 19, tranne quello de “I disperati”: «La nostra ricetta, “Pink burger”, a base di salmone marinato con delle salse, ha una cottura abbastanza rapida», spiega Jana Gambolevskaia, 38 anni. “Harry Potter”, spiega nascosto dietro un costume da maghetto Mario Meloni, 63 anni, ha puntato sulla diversificazione: «Abbiamo preparato cinque pietanze a base di pesce, carne e crostini». “Sa Mitza ‘e sa canna”, propone «un quarto di capra selvatica con classica arrostitura alla sarda». “Guidotti” contrattacca con «filetto di maiale in salsa di noci e gorgonzola cotto su pietra ollare». “Barbie Arrostirora” affida le sue chance di vittoria a una picaña servita su crostini di pane. Il gruppo, tutto in rosa Mattel, è formato da 17 adulti e 10 bambini: «Siamo amici di vecchia data», sorride Costantino Falchi, 42 anni. «Col lavoro, per tutti è sempre più difficile trovare il tempo di frequentarsi. Per questo abbiamo deciso di partecipare a questa bella iniziativa e ritrovarci tutti insieme in un bel parco che ci è particolarmente caro: questi alberi li piantammo noi quando frequentavamo le scuole medie».

Missione sociale

«È la prima edizione di una manifestazione che avrà un futuro», gongola Paoletta Garau, dell’associazione organizzatrice. «L’obiettivo è riprendere a fare vita di comunità in questo bel parco», aggiunge la sindaca Monica Cadeddu: «Sono molto soddisfatta. Questa è una doppia rinascita, sia del parco che di una manifestazione che si teneva anni fa e di cui era rimasto un bel ricordo».

