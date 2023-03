Nel parco la panchina europea 

Nel parchetto di via Angioy c'è una panchina dipinta di blu con le stelle e una scritta gialle: «I singoli paesi dell'Unione si dividono tra quelli che sono piccoli e quelli che non hanno ancora compreso di esserlo. Insieme siamo responsabili del futuro dell'Europa». È la prima “Panchina blu d'Europa”, della Sardegna. L'hanno decorata gli alunni delle classi quarte della scuola di via Sestu. A inaugurarla, l'8 marzo, la sindaca Maria Laura Orrù e l'assessora alla Cultura e Fabiola Nucifora e Vincenzo Di Dino e Pinuccio Collu, segretaria e presidente della sezione di Cagliari del Movimento federalista europeo.

«Non tutti i cittadini sanno quanto l'Europa sia vicino ai Comuni – spiega la sindaca - non solo con i finanziamenti ma con politiche attive per esempio per i giovani: basti pensare a Erasmus. Noi vogliamo lanciare il messaggio che l'Europa c'è ma deve unirsi in federazione per avere maggiore potere politico. La scelta dell'8 marzo non è casuale, si volevano ricordare le donne che hanno lottato per l'Europa. Il messaggio è rivolto soprattutto ai giovani, perché credano in un'Europa unita che è garanzia di pace. Abbiamo visto ciò che accaduto in Ucraina: i paesi che non ne fanno parte sono più vulnerabili, meno tutelati».

RIPRODUZIONE RISERVATA