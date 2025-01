«Nel parco giochi l’impianto di illuminazione funziona male» 

«Sarebbe una zona utile per bambini e ragazzi, soprattutto durante le vacanze estive, purtroppo la struttura necessita di sicurezza, in particolare l’impianto di illuminazione dell’area è pericoloso».

Monta la protesta della minoranza di Samassi per il parco giochi situato di piazza Resistenza, dove si notando situazioni trascurate da anni, ad iniziare dal cancello d’ingresso. «In seguito a segnalazioni da parte di alcune mamme – riferisce il capo gruppo, Giancarlo Melis – abbiamo effettuato un sopralluogo al parco giochi e più di ogni altra cosa è apparso evidente il pericolo degli allacci alla corrente elettrica ad un palo ad un’altezza di circa un metro, protetto con del nastro bianco che non è isolante. Visibile anche una presa scoperta, esposta a tutte le intemperie, la stessa illuminazione non è completa, funziona male a causa di lampade spente e tremolanti». I consiglieri invitano l’amministrazione a programmare «ispezioni periodiche con i tecnici, la prima al più presto, considerato che siamo di fronte ad una questione di estrema urgenza. Una situazione di pericolo per chi frequenta il giardinetto, piccoli o grandi che siano. Quando c’è di mezzo un rischio concreto a danno delle persone, non c’è tempo da perdere». (s. r.)

