Nel parco di viale Vienna nuovi giochi per bambini e attrezzi per gli sportivi 

L’area verde in viale Vienna a Sestu nel quartiere Dedalo si rifà il trucco. In arrivo presto nuovi giochi per i più piccoli e nuove attrezzature ginniche del tipo più moderno. Il Comune mette sul piatto 45 mila euro. «I lavori stanno iniziando», annuncia il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. «Le nuove attrezzature potranno essere utilizzate da grandi e piccini. Per i più piccoli verranno installate due nuove molle, un’altalena doppia, e un gioco complesso con due torrette, un gruppo ginnico, il tunnel, l’altalena bebè, la scala a corda e il pannello gioco tris. Per i più grandi invece», continua Bullita, «verrà installata una struttura calisthenics accessoriata con diversi attrezzi, il tutto dedicato al fitness. Tutti i giochi verranno inoltre dotati di pavimentazione antitrauma per garantire la sicurezza dei fruitori». Tanta varietà dunque per venire incontro ai gusti di diversi utenti; per esempio nell’area ginnica sarà possibile fare esercizi sia da sdraiati che in trazione. Un ultimo cambiamento per quest’area, che è stata migliorata gradualmente. In passato un anonimo l’aveva addirittura nominata “parco desertico del Dedalo” sulla mappa di Google e quella dicitura è ancora presente. Ma intanto è arrivato il verde, le sedute, e ora anche giochi e attrezzi. «Con queste installazioni completiamo l’opera di recupero di un’area che si trovava in stato di degrado, così come abbiamo fatto in tante altre zone del nostro comune per restituire alla collettività aree attrezzate e fruibili per la socialità», conclude la sindaca Paola Secci.

