Nel parco di Sa Spendula conclusa la messa in sicurezza 

«Sa Spendula è uno dei luoghi più belli del nostro territorio comunale e, con gli ultimi lavori, ha riconquistato la possibilità di essere vissuta a pieno dai cittadini, ma non solo», afferma il sindaco di Segariu, Andrea Fenu. Grazie a un finanziamento regionale di 300mila euro, il parco che prende il nome dalla fonte presente nell’area (Sa Spendula) è stato reso sicuro e valorizzato. «Reti paramassi, muri e staccionate hanno reso l’area accessibile e hanno aumentato la sicurezza per evitare la caduta di frammenti soprattutto nella parte più bassa, mentre nuove piantumazioni nelle zone più spoglie rendono il complesso più verde. L’intervento fa parte di una politica che mira a rendere fruibile questo luogo di attrazione molto amato dai segariesi ma che, per tanti anni, è rimasto chiuso per vari problemi di sicurezza causati dai distacchi di roccia avvenuti nel corso del tempo», continua Fenu.

La fonte ha una storia millenaria. Nel 1870 e 1921 furono realizzate costruzioni in muratura per ampliarne l’accesso. Fino agli anni ‘50 del secolo scorso il parco è stato il luogo principale dal quale la popolazione ha attinto l’acqua e oggi, Sa Spendula, con le sue sorgenti, il suo verde e i suoi sentieri è un gioiello naturalistico riaperto alla fruizione grazie ai recenti interventi che ne hanno consentito la messa in sicurezza.

