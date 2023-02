Nel parco di Is Olias una sede per escursionisti 

Punto di partenza per le escursioni a piedi o in mountain-bike, sede di società e associazioni del territorio che promuovono lo sport e la promozione le patrimonio montano di Capoterra: il Comune è pronto a mettere a disposizione i locali del parco di Is Olias per rilanciare il turismo locale. La parola d’ordine è rendere accessibili i vari percorsi montani del territorio di Capoterra ai visitatori: per questo il Comune è pronto a portare avanti una procedura che consenta di assegnare alle associazioni che si occupano di organizzare escursioni gli spazi che si trovano nel complesso dell’ex comunità montana. «Le nostre montagne sono una risorsa inutilizzata - spiega il sindaco Beniamino Garau - ci sono percorsi come quello che conduce alle miniere di San Leone che meritano di essere valorizzati. Proprio per questo abbiamo deciso di assegnare gli edifici del complesso di Is Olias di nostra competenza alle associazioni che si occupano di organizzare escursioni a piedi o in bici. La sede dell’ex comunità montana è una della porte d’accesso del parco di Gutturu mannu: attraverso la promozione di questo patrimonio puntiamo ad avvicinare i visitatori anche nei mesi di bassa stagione».

Da Is Olias potrebbero partire anche le visite guidate alla scoperta del Cammino di sant’Efisio, che tocca anche i territori di Sarroch, Villa San Pietro e Pula. «Quello religioso rappresenta un altro filone turistico che intendiamo seguire. Ecco perché siamo convinti che per cogliere appieno queste opportunità sia necessario gettare le basi per supportare chi porta i turisti sul posto». (i. m.)

