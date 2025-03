Nel parco della Sughereta nascerà una palestra all’aperto 

La Sughereta diventa una mini palestra a cielo aperto. Su una superficie di 300 metri quadri verrà allestita un’area attrezzata polivalente dotata di un circuito corpo libero medium e sei macchine per l’allenamento isotonico e cardio. Il Comune di Tortolì, che ha partecipato a un bando ministeriale “Sport di tutti-Parchi” farà gestire lo spazio al Tortolì calcio che ha manifestato interesse. È di 17.289 euro la quota di cofinanziamento comunale dell’intervento. Dice il presidente della società Andrea Demurtas: «Noi siamo parte integrante del progetto, gestiremo l’area mettendo a disposizione della cittadinanza i nostri collaboratori, nello specifico tecnici qualificati che, in determinate fasce orarie, insegneranno l’utilizzo dei macchinari a chiunque ne voglia usufruire. In altre fasce orarie, come società avremo a disposizione la stessa area per i nostri tesserati. Auspichiamo in un ampio coinvolgimento della comunità».

