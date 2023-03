Nel parco cento chili di rifiuti 

Oltre venti volontari (tra loro anche tre bambini) e circa 100 chilogrammi di rifiuti raccolti in poco più di due ore: sono i numeri della giornata ecologica promossa dall’associazione Plastic Free che ha coordinato le operazioni di pulizia nel parco verde di Santa Mariedda. L’iniziativa è stata riproposta dopo il successo delle giornate ecologiche tenute lo scorso anno, con i volontari impegnati nella pulizia delle campagne di Senorbì. «Il nostro obiettivo, ancora una volta, era sensibilizzare la popolazione sull’importanza della tutela ambientale e del rispetto della natura attraverso la messa in atto di buone pratiche di comportamento», spiega Giulia Caredda, rappresentante dell’associazione Plastic Free di Senorbì.

Al termine della giornata sono stati riempiti diversi sacchi di spazzatura: oltre alla plastica sono state raccolte lattine, bottiglie di vetro e altre tipologie di rifiuti. L’amministrazione comunale, in qualità di ente patrocinante dell’iniziativa, ha fornito alla comitiva i sacchi e i guanti per la raccolta.

La squadra di volontari ha battuto in lungo e in largo il parco situato ai piedi della chiesetta campestre dedicata al culto di Santa Maria della Neve, un’area purtroppo presa spesso di mira da vandali e maleducati. «Abbiamo voluto dare l’esempio, riteniamo fondamentale prenderci cura dell’ambiente in cui viviamo», è il commento di alcuni partecipanti, che hanno saputo dell’iniziativa dalla promozione fatta attraverso i social e si sono iscritti inquadrando il qr code da una delle tante locandine diffuse nel centro abitato. Obiettivo raggiunto quindi: gli organizzatori puntavano proprio a rendere accessibile a tutti la partecipazione alla giornata ecologica.

L’associazione Plastic Free è nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica. Nata come realtà digitale, l’associazione in poco tempo ha raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, è diventata tra le più importanti e conosciute associazioni su questa tematica. L’impegno sul campo prevede diversi progetti: tra questi hanno un ruolo fondamentale gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole e nei vari Comuni. (sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA