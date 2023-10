Nel parco attività sportive per bambini e ragazzi 

Aiutare i disabili che hanno finito le scuole a stare in compagnia e divertirsi e nello stesso tempo regalare ore di svago a chiunque voglia partecipare.

È lo scopo del nuovo progetto dell’associazione Seguimi “Alla scoperta del mondo in bici” che sarà presentato giovedì dalle 15 alle 17 nell’area verde del parco di Molentargius a pochi metri dall’ingresso da via Don Giordi. «La nostra intenzione», spiega la presidente di Seguimi Daniela Graziu, «è offrire ai quartesi e a tutti i residenti della Città Metropolitana un servizio che abbraccia a 360 gradi il tempo libero di un’ampia fetta della sua popolazione e del tempo forzatamente libero di molti ragazzi con disabilità che hanno concluso l'età scolare e del mancato tempo libero dei loro familiari».

L’idea, «è quella di realizzare una serie di attività sportive, ludico ricreative, educative per bambini e ragazzi, con una particolare attenzione per le persone con disabilità». E sempre con l’ausilio dele bici, anche quelle speciali adatte appunto ai ragazzi disabili. Daniela Graziu, che è anche fondatrice dell’associazione Seguimi Asd, ogni giorno da l’emozione di andare su bici speciali a disabili, non vedenti, persone con difficoltà intellettive e di equilibrio ma anche a tanti bambini e ragazzi normali che interagiscono e si aiutano a vicenda.

RIPRODUZIONE RISERVATA