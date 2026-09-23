Nel parchetto crollano i rami dagli alberi 

Non serve nemmeno più la potatura: nel parchetto di via Casula gli alberi stanno facendo tutto da soli. Due grossi rami sono già finiti a terra, spezzati. È l’immagine più evidente di un’area verde che avrebbe bisogno di attenzioni e che invece, giorno dopo giorno, scivola verso l’abbandono. Eppure basterebbe poco per restituirle dignità.

Il verde (ingiallito per mancanza di acqua) c’è, gli spazi anche. Quello che manca è una manutenzione capace di tenere insieme potature, pulizia e cura dell’area. Non ci sono arredi, non ci sono particolari elementi che invitino a fermarsi: così il parchetto resta soprattutto un passaggio, più che uno spazio da vivere. Il risultato è che viene frequentato poco, mentre potrebbe diventare un piccolo polmone per il quartiere, con una sistemazione adeguata e un’illuminazione che lo renda più sicuro e accogliente anche nelle ore serali. Il problema, però, non riguarda soltanto via Casula.

Nelle scorse settimane gli operai di Oristano Servizi erano impegnati con la potatura degli alberi al Parco della Resistenza. Ma il personale è ridotto e deve occuparsi anche di altri servizi, comprese le tumulazioni. Impossibile, quindi, arrivare contemporaneamente in tutti i punti della città. Così alcuni interventi restano in coda e il verde aspetta. ( m. g. )

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