Nel parcheggio multipiano regna il degrado 

Parcheggio multipiano di via Verona: lo stato di degrado è sotto gli occhi di tutti visto che chiunque riesce ad accedervi senza problemi nonostante sia chiuso da anni. E non si intravvedono soluzioni imminenti per trarlo da un’incuria che farebbe storcere il naso agli studiosi che giorni fa hanno confermato Carbonia fra le 48 meravigliose rotte europee dell’architettura razionalista.

La struttura

I due piani con i 120 posti auto, più lastrico solare più accessi laterali, sono in totale e per ora irrecuperabile abbandono. Immondizia in ogni angolo, fili elettrici a penzoloni, ogni tipo di impianto (di illuminazione, antincendio, igienico) a pezzi. Quando nacque, 25 anni fa, sulle ceneri di un ex cinema all’aperto, sarebbe dovuto essere al servizio del rilancio economico di via Gramsci se non fosse che il viale è invece sprofondato in una crisi nera. Pertanto, da oltre dieci anni, salvo mini aperture di pochi mesi e controproducenti per chiunque (Comune e privati) si azzardasse ad assumerne la gestione, il multipiano è una cattedrale non nel deserto, ma in pieno centro. E il bello (o il brutto) è che in un recente convegno per discutere del rilancio urbanistico del centro, è balzata l’ipotesi di realizzare nel terrapieno di fronte all’oratorio di San Ponziano un altro parcheggio interrato multipiano.

Gli investimenti

Quello già esistente insegna che è stato speso un milione per un’opera, così com’è, inutile. E dannosa: i vandali, nonostante il cancello chiuso a lucchetto, hanno accesso facile da via Fosse Ardeatine e da Verona, poi bastano due passi sul lastrico fra i ferri dei plinti su cui sarebbe dovuto sorgere un centro direzionale, e i portoncini conducono senza problemi ai piani inferiori. Un varco pure da via Gramsci e dagli orti degli edifici annessi. «Una terra di nessuno - fa notare Alberto Manca, un residente - un luogo dimenticato nel cuore della città: sarebbe stato meglio lasciare il posto come era 25 anni fa, magari con alcune strutture storiche dell’ex cinema». Un milione speso, un grave incidente sul lavoro durante la realizzazione dei lavori (con annesso processo penale), ripetuti atti di vandalismo (compreso un grave attentato incendiario), sono il curriculum del multipiano. Chi ne ha tentato la gestione ha desistito, sprecando investimenti. «Questione complicata – ammette l’assessore al Commercio Michele Stivaletta - l’impianto potrebbe essere al servizio di chi vuole avviare opere commerciali di una certa entità in viale Gramsci ma non ci sono attività che, in base alle nuove norme, reclamino quei parcheggi: la gestione annuale è di 25 mila euro e per trarlo dal degrado ne servirebbero 40 mila, quindi è stato inutile proporlo nel recente appalto per le strisce blu».

