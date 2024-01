Nel parcheggio di via Paganini avviato l’intervento del Comune 

Da diversi anni gli studenti del liceo delle scienze umane e del linguistico Marconi-Lussu e gli scolari della scuola primaria di San Gavino, accompagnati da genitori e nonni, devono fare i salti mortali per entrare a scuola a causa delle buche, della polvere, del fango e delle pozzanghere quando piove. Ecco perché il Comune, forse anche per le tante proteste delle mamme, ha deciso di sistemare l’enorme piazzale sterrato che funge da parcheggio.

Lo annuncia il sindaco Carlo Tomasi: «Sono in azione i mezzi meccanici che sistemeranno tutta l’area. La scuola per la nostra amministrazione è sempre al primo posto e il miglioramento dei posteggi di via Paganini è una doverosa risposta alle esigenze della scuola, delle famiglie degli scolari e dei ragazzi del liceo».

La speranza è che la sistemazione possa essere duratura perché già in passato il piazzale è stato più volte oggetto di interventi mai risolutivi e anche nelle poche settimane piovose di quest’autunno il personale della scuola, ma anche i bambini, si sono ritrovati a scendere dall’auto in mezzo al fango e alle pozzanghere.

Ora l’amministrazione comunale si impegna per risolvere le tante situazioni di criticità soprattutto nelle strade periferiche poco illuminate, sterrate o piene di buche che diventano ancora più pericolose la notte.

