Nel palazzo della vergogna inquilini in ostaggio: «Ci hanno abbandonati» 

A palazzo Bodano la riqualificazione resta un miraggio. A un anno esatto di distanza dall’ultimo sopralluogo eseguito all’interno del fatiscente stabile popolare dai tecnici di Area - agenzia regionale per l’edilizia abitativa - nulla è stato fatto, nulla purtroppo è cambiato. Il palazzone di via Schiavazzi, nel cuore della “zona nuova” di Sant’Elia, continua a versare in condizioni pietose, ai limiti dell’invivibilità: ascensori guasti da oltre un lustro, persone che risiedono al decimo piano di fatto sequestrate in casa, scale interne completamente al buio e diroccate, fili scoperti, ferri arrugginiti, infiltrazioni d’acqua e muffa ovunque, parapetti pericolanti, piazzali esterni invasi da cumuli di rifiuti.

Un disastro

Inquilini allo stremo. Mentre in gran parte del rione si lavora con l’obiettivo di portare a termine un vasto piano di rigenerazione urbana, 36 famiglie che risiedono al numero civico 4A di palazzo Bodano continuano a vivere in un incubo. Antonio Tuveri, 75 anni, già amministratore dello stabile, è disperato. «Sono invalido, oltre che anziano», si presenta, «abito al sesto piano e non ce la faccio più a fare le scale. Da Area solo parole, in concreto non è stato fatto nulla, siamo abbandonati». Affranta la moglie, Lucia Medda, 71 anni, paziente oncologica. «Non usciamo più», riferisce sconsolata, «se non in rare occasioni, come per visite mediche. La spesa ce la facciamo portare». Disagi pesanti tristemente condivisi da altri inquilini.

«Ci avevano promesso che sarebbero intervenuti, ma ancora niente», raccontano amareggiati Giorgio Bistrussu e Silvana Pitzalis, 70 anni lui, 67 lei, «qui non funziona niente, cade tutto a pezzi, per protesta smetteremo di pagare l’affitto, forse così ci ascolteranno». «Io non ho problemi di salute», interviene Manolo Mura, 46 anni, «tuttavia abito al decimo piano e posso assicurare che senza ascensore la vita è dura anche per me. Salire e scendere, farsi ogni giorno tutti quei gradini, è complicato anche per un giovane, figuriamoci per chi è avanti con gli anni».

«La situazione è drammatica», denuncia la portavoce dei residenti Monica Tuveri, 54 anni, i cui anziani genitori risiedono da sempre a Palazzo Bodano, «le criticità sono tante, ma il problema principale è l’ascensore. Comprendiamo che le situazioni emergenziali che Area deve gestire sono numerose, ma questa è una priorità. Ci sono persone che non possono più aspettare, anziani, disabili, gente che sta pagando per farsi aiutare a uscire per andare a fare la dialisi».

La difesa

«La situazione è più complessa di quel che si possa pensare», spiega Matteo Sestu, 40 anni, amministratore unico di Area dal 2024, «non si tratta solo di sistemare un ascensore, occorre prima mettere mano ad una situazione debitoria e non gestita del condominio in modo tale che si possa riattivare la luce scale, senza la quale l'ascensore non funzionerebbe. Serve uno sforzo sia da parte degli inquilini che nostro. Comprendiamo lo stato d'animo di chi vive una situazione di profondo disagio. Nei prossimi giorni mi attiverò personalmente affinché si riesca a individuare un percorso con tappe precise che possa portare a una soluzione nel più breve tempo possibile. In generale stiamo lavorando perché tutto il quartiere sia riqualificato, motivo per il quale, assieme a Regione e Comune, abbiamo dato gambe all’accordo di programma che riguarda il rifacimento di facciate, i lavori di manutenzione straordinaria, i sottoservizi e le aree cortilizie. Il tutto con uno sforzo economico importante».

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