Nel palazzo del delitto Sardu si spaccia ancora 

A novembre erano finiti in manette per spaccio in un appartamento di via Ogliastra, nel palazzo dove a inizio anno era stato ucciso Venerato Sardu. Su decisione del giudice, Alessandro Bottero, 49 anni, era agli arresti domiciliari e la compagna, Vivienne Munari (46) libera. A distanza di un mese e mezzo i due sono stati sorpresi nuovamente con un etto di hascisc in casa, durante un’operazione dei Falchi della Squadra Mobile. Nuovo arresto per la coppia, difesa dall’avvocata Teresa Camoglio e, dopo il processo per direttissima, la conferma dei domiciliari per Bottero e l’obbligo di firma per la donna in attesa della prossima udienza fissata per inizio gennaio.

I problemi

Il palazzo è diventato tristemente conosciuto per l’omicidio di Sardu, il 75enne proprietario dell’immobile, ucciso nella sua abitazione da un inquilino, Fabrizio Congiu, con martello, coltello, cavo per ricaricare il telefono cellulare e forse una tenaglia. La situazione nell’edificio è poi peggiorata. Ci sono state denunce e segnalazioni su movimenti sospetti, attività di spaccio, abitazioni occupate abusivamente e degrado. Ed erano scattati i controlli da parte della Polizia. In particolare dei Falchi della Mobile che a inizio novembre avevano arrestato Bottero e Munari sequestrando due etti di marijuana e soldi.

Nuovi servizi

L’operazione degli investigatori non sembra aver interrotto le attività nel palazzo. Anche perché il 49enne, su decisione del giudice, era finito ai domiciliari proprio nella casa trasformata secondo le accuse in un centrale dello spaccio. E la compagna era libera. Dunque le segnalazioni sono riprese quasi subito. E i Falchi hanno organizzato nuovi appostamenti, notando la presenza di diversi tossicodipendenti. Una volta raccolti alcuni elementi, avute le conferme ai sospetti e capito che il viavai di acquirenti era concentrato sempre nella casa della coppia, gli agenti sono passati all’azione. Sono riusciti a entrare nell’appartamento, trovando un etto di hascisc e un bilancino di precisione. Dopo la notte trascorsa ai domiciliari in attesa del processo per direttissima, lunedì mattina si è svolta l’udienza e l’arresto è stato convalidato.

Le coltellate

Bottero e la compagna, così come gli altri inquilini, dopo il delitto di Sardu erano stati sentiti dagli inquirenti. Il 49enne, nel passato, è finito nei guai più volte per reati legati allo spaccio e per furto e nel 2020 è rimasto vittima di un accoltellamento in piazza del Carmine, cavandosela con una brutta ferita, un intervento chirurgico e un enorme spavento.

