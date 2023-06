Nel pacco postale cinque chili di droga 

Una tecnica usata spesso dai trafficanti: la spedizione di carichi di droga attraverso corrieri privati. Questa volta però i cinque chili di hascisc, sistemati in un pacco ben confezionato, sono stati intercettati dai finanzieri: le informazioni raccolte dagli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria hanno portato i militari a seguire i movimenti di un 25enne cagliaritano fino a uno dei punti ritiro presenti in città. Così quando Nicola Attilio Dessì ha recuperato il pacco, i finanzieri lo hanno fermato: nel plico proveniente dalla Spagna c’era la droga, cinque chili di hascisc purissimi. Su disposizione del pm di turno è finito in carcere. Domani il giovane, difeso dall’avvocato Marco Lisu, verrà interrogato per la convalida.

I sospetti

Le indagini si sono concentrate subito sul giovane, conosciuto anche per un precedente legato a questioni di droga a Sant’Elia. I finanzieri, coordinati dal comandante Massimo D’Angelosante, hanno così seguito i suoi movimenti. Venerdì sera il 25enne è uscito di casa e ha raggiunto uno dei punti di ritiro pacchi, di una società di consegne postali privata, in un quartiere periferico della città. Ha completato le operazioni e recuperato il plico indirizzato a lui. Quando stava per uscire dal punto ritiro, si è trovato davanti i finanzieri in borghese.

Il controllo

Il giovane non ha potuto far altro che consegnare il pacco ai militari. All’interno c’era la droga. La sostanza, da una prima analisi, è risultata essere hascisc di buona qualità. I cinque chili erano destinati alle piazze dello spaccio presenti in città. Domani Dessì, dopo l’arresto disposto dal pm Giangiacomo Pilia, sarà ascoltato dal gip Giuseppe Pintori. Potrebbe cercare di fornire delle spiegazioni sul suo coinvolgimento in questa vicenda su cui le attività investigative della Guardia di Finanza vanno avanti. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria sospettano che dietro al traffico di droga ci siano anche altre persone. Dunque il 25enne non avrebbe organizzato tutto da solo.

Il precedente

Dessì nel 2020 era finito al centro di una vicenda legata ancora una volta ai traffici di droga. In quell’occasione sono stati i carabinieri della compagnia di Cagliari e della stazione di San Bartolomeo a indagare su una serie di episodi avvenuti a Sant’Elia: un ascensore, usato per nascondere la droga, in fiamme; una bomba carta piazzata sotto un'auto; quattro colpi di pistola contro due vetture parcheggiate in via Schiavazzi. Dopo aver raccolto informazioni ed elementi utili per andare a colpo sicuro, i militari avevano piazzato un blitz in una cantina di palazzo Bodano. Qui erano stati recuperati sette etti di marijuana e hascisc, ma anche una pistola calibro 7.65 carica. Erano finiti in manette in tre: tra loro anche Dessì, accusato di avere a disposizione la cantina usata per nascondere la droga e la pistola con matricola abrasa.

