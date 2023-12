Nel nuraghe di Isili l’avventura (virtuale) di due turisti stranieri 

Ellie e John hanno scoperto, chissà come, che il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate, a Isili si verifica un curioso allineamento astrale: stando fermi nello stesso punto, all’alba si vede il sole esattamente alle spalle del Nuraxi Longu mentre al tramonto è proprio dietro il nuraghe Is Paras. I due turisti decidono, quindi, di vedere con i loro occhi quel fenomeno e si recano nel capoluogo del Sarcidano. Comincia così “Idili”, il videogioco creato da Stefano Piras, isilese di 32 anni, ambientato proprio nel nuraghe.

Il progetto

Un videogioco nato quasi per caso. Perché Piras è un musicista, non certo un programmatore. «Sin da bambino», racconta, «ho iniziato a suonare la chitarra classica. Poi, a 14 anni, ho riversato la frustrazione per la morte di mio padre mettendomi a studiare la chitarra elettrica. Ottenuto il diploma, mi sono iscritto in Economia ma ho superato soltanto l’esame di inglese». Quella, evidentemente, non era la sua strada. «Così, nel 2014, sono entrato al Conservatorio per studiare musica elettronica e ho ottenuto la laurea triennale con il massimo dei voti». Comincia così la solita vita riservata ai giovani della sua generazione: trasferimento e lavoro a Londra («Avrei voluto studiare musica per film ma non mi sono potuto iscrivere perché il livello del mio inglese non era sufficiente»), impieghi precari («Il mio contratto più lungo, da Amazon, è durato sei mesi») e, comunque, l’inseguimento di un sogno. «Quando ho saputo che il Conservatorio Santa Cecilia di Roma aveva un master in musica per videogiochi, ho deciso di lavorare per mettere da parte il denaro che mi consentisse di seguire le lezioni senza preoccuparmi di altro». Un anno di duro lavoro («Anche nell’orto») e finalmente il corso.

La tesi

Alla fine del master, occorre, ovviamente, preparare la tesi. Che, in questo caso, è creare un videogioco insieme alle musiche. «Su che cosa farlo? Sull’archeologia sarda, ovvio». Così, insieme a due amici, Alessio Porceddu, esperto in grafiche 3D, e il geologo Andrea Meli, realizza l’ambiente tridimensionale in cui si svolgerà la storia. E nasce il gioco. «I due turisti si separano: Ellie va subito al nuraghe, John la deve raggiungere». E lì iniziano le avventure: il protagonista entra in una serie di luoghi, incontra una presenza oscura. Fa anche la “conoscenza” con figure della mitologia sarda, come sa musca macedda o sa filonzana .

La filosofia

Perché il gioco ha anche la funzione di far conoscere la cultura sarda. «Nella mappa si trovano anche cose che non sono direttamente collegate all’avventura ma che possono essere collezionate: il primo che si trova è un bronzetto dell’arciere con la sua descrizione». Perché il gioco non ha solo una funzione ludica. «Con la gamification si possono trasmettere informazioni, concetti che, proposti in altri modi, rischierebbero di annoiare. In Idili c’è anche il tour virtuale del nuraghe».

La situazione

A fine gennaio dovrebbe uscire il primo dei tre livelli del videogioco («Nel secondo, ci saranno anche le janas e l’isola di San Sebastiano con le sue leggende»). Sarà disponibile su Steam, il sito specializzato nei videogames. «Anche se è in fase di sviluppo, sarà disponibile per consentire agli amanti del settore di valutarlo». Ma esiste anche una versione “fisica”. «Il classico cofanetto dei videogiochi. Solo che non ci sarà il solito disco di plastica ma un disco di rame - un metallo che fa parte della tradizione di Isili - in cui inciderò i codici per scaricare il gioco». Il videogame, però, non è stato pensato per fare business. «Intanto voglio promuovere la cultura sarda. E poi il gioco è anche il mio biglietto da visita professionale. Questo è un settore in piena crescita: ecco, mi serve a farmi conoscere in modo da poter entrare definitivamente nel mondo del lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA