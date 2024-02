Nel nuovo Patto Ue più flessibilità ma i paletti restano 

Dopo 16 ore di intense trattative l’accordo politico è arrivato. I rappresentanti dei 27 Paesi Ue e quelli dell'Europarlamento hanno raggiunto un compromesso sulla riforma del Patto di stabilità e crescita che spiana la strada, salvo colpi di scena, alla sue definitiva approvazione entro aprile. In questo modo già a settembre i Paesi con conti pubblici da risanare (molti, tra cui l'Italia) dovranno presentare i loro piani di rientro - dettagliando spese, investimenti strategici e riforme strutturali - da applicare a partire dal 2025.

Ma le richieste del Parlamento – conteggio degli investimenti strategici per ottenere più flessibilità nel calcolo di deficit e debito e più garanzie contro le politiche di austerità che potrebbero azzoppare una crescita già in difficoltà – sono state solo parzialmente accolte. E sono rimasti immutati i paletti voluti dalla Germania e dagli altri “frugali” per quantificare lo sforzo che i singoli Paesi dovranno fare ogni anno per risanare i conti pubblici e portarli in sicurezza. Tradotto in numeri vuol dire tagli del debito dello 0,5 e dell’1% annuo per chi sfora rispettivamente il 60% e il 90% del rapporto debito/Pil. A cui si aggiunge la richiesta di far scendere il deficit pubblico all’1,5% rispetto al 3% fissato dai trattati. Non è passata anche la richiesta del Pe di estendere di dieci anni, oltre ai sette già inseriti nel testo, il periodo di applicazione dei piani di rientro. Ma è stata aggiunta la possibilità di prolungare i piani di anno in anno in presenza di circostanze eccezionali. Sul fronte degli investimenti è stata invece accolta la richiesta di escludere dal conteggio delle spese dei governi i fondi destinati a cofinanziare i programmi Ue, primi tra tutti quelli per la coesione. La Commissione, nel valutare se un Paese si trova in situazione di deficit eccessivo, dovrà anche tenere conto degli investimenti destinati a settori strategici come la transizione ecologica e digitale, la difesa, la sicurezza energetica.

RIPRODUZIONE RISERVATA