Nel nuovo parco resta il cantiere 

Capoluogo a più velocità. Da una parte i cantieri, gli spazi riqualificati e le promesse di una città più ordinata e vivibile. Dall’altra recinzioni dimenticate, marciapiedi impraticabili, pavimentazioni già danneggiate, rifiuti che si accumulano nelle cunette.

Il tour

La prima tappa del viaggio nel degrado è Donigala Fenughedu, in via Santa Petronilla. Qui il vecchio campo sportivo di Is Arxioas è stato trasformato in un’area verde con giochi per bambini, attrezzature per il fitness e nuovi spazi per la socialità. Un intervento inserito nel progetto di riqualificazione degli spazi aperti della frazione e finanziato con fondi Pnrr. L’obiettivo dichiarato era restituire alla comunità luoghi di incontro e di svago. Oggi il prato c’è, i giochi anche. Ma basta avvicinarsi all’ingresso per accorgersi che qualcosa non torna. Le recinzioni sono ancora lì, alcune provvisorie, e l’accesso all’area appare tutt’altro che completato. Non ci sono operai al lavoro e l’impressione, osservando il parco, è quella di un’opera lasciata in sospeso. «La nuova area verde, con tanto di prato, attrezzi ginnici e giochi per bambini, è stata ultimata da tempo – segnala Daniele Casale, un residente –. Peccato però che ci siano ancora transenne e recinzioni, come se non fosse stato ancora collaudato ufficialmente. Non c’è una panchina dove sedersi e i marciapiedi, specie quelli di via Santa Petronilla, sono disastrati e pieni di erbacce spinose, impossibile camminarci». Il progetto prevedeva proprio per l’area dell’ex campo sportivo una serie di interventi articolati: giochi, fitness all’aperto, area yoga, beach volley, palco per gli eventi, percorsi e sistemazione del verde. A bloccare il completamento non è stato un semplice ritardo. «Il contratto con l’impresa è stato rescisso dopo un provvedimento della Prefettura di Agrigento - precisa l’assessore ai Lavori pubblici Gianfranco Licheri –. La ditta siciliana alla quale erano stati affidati i lavori, la Kalos Group, era infatti sospettata di infiltrazioni mafiose». Una situazione emersa nel corso dell’intervento e che ha costretto il Comune a fermare il cantiere, revocare l’appalto e bloccare i pagamenti. Ora i lavori sono stati riaffidati: «Confidiamo che la nuova impresa porti a termine velocemente l’intervento per rendere l’area pienamente fruibile».

La segnalazione

Dal verde di Donigala al cuore della città, il viaggio prosegue in via Sant'Antonio. Qui la pavimentazione è stata rifatta da poco, ma alcuni sampietrini sono già saltati lasciando una profonda irregolarità proprio al centro della carreggiata, accanto a un chiusino. «È pericolosissimo – commenta un’anziana signora mentre trascina il carrello della spesa – Si rischia di inciampare e rompersi l’osso del collo». Licheri assicura che il Comune è già intervenuto per programmare il ripristino e spiega l’origine del danno: «Purtroppo è stato creato dai mezzi pesanti che stanno effettuando lavori di recupero dell’ex convento di San Francesco. Stiamo già programmando il ripristino».

Fuori dal centro, lungo le strade periferiche, c’è poi il capitolo rifiuti. In via Marroccu, verso Fenosu (ma non solo) le cunette sono diventate un ricettacolo di immondizia. «Ho già contattato l’ufficio Ambiente, ma la spazzatura è ancora lì», lamenta un cittadino. La segnalazione è arrivata anche all’assessora all’Ambiente Maria Bonaria Zedda: «È già stata presa in carico e, se risulterà in un’area di competenza comunale, potrebbe essere necessario un intervento straordinario». La pulizia delle cunette, infatti, non risulterebbe compresa nel capitolato dell’impresa che gestisce il servizio.

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