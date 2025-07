«Nel nuovo Milan è cambiato tutto» 

Il nuovo Milan vuole chiudere col passato. Anzi, ha già voltato pagina. Massimiliano Allegri evita i paragoni o i commenti sulla passata stagione e i giocatori garantiscono sullo spirito collettivo. «È cambiato tutto», ha sottolineato Leao, «sento che quest’anno il Milan sarà una squadra. Abbiamo giocatori importanti tecnicamente che possono fare la differenza». Promesse per un riscatto.

Guai però a fissare obiettivi troppo vincolanti. «Il Napoli è la favorita per lo scudetto, poi c’è l’Inter che è forte e da anni fa un grande lavoro. Quindi Juve, Atalanta, Roma, Fiorentina e Lazio: ci sono tante squadre che lotteranno per i primi quattro posti», ribadisce prudente Allegri prima dell’ultima amichevole della tournée estiva, a Perth contro il Perth Glory. Sarà una lotta aperta per la Champions League ma i rossoneri, senza le Coppe, saranno avvantaggiati. Il tecnico però non è d’accordo: «Potremo allenarci tutta la settimana ma lo svantaggio è che il Milan deve giocare la Champions per confrontarsi con le coppe e i grandi avversari». Il tempo tuttavia è dalla parte dell’allenatore, sarà un alleato fondamentale per ricostruire le basi del gruppo. La tournée è servita a questo, a conoscersi, sperimentare e fare squadra.

Dopo la sfida di Perth si tornerà a Milano e a inizio settimana arriveranno anche Gimenez e Modric. Mancano solo due settimane alla prima sfida ufficiale, quella contro il Bari a San Siro per la Coppa Italia. «Abbiamo un allenatore con esperienza, che qui ha già vinto», spiega Leao, «siamo un gruppo giovane, con alcuni elementi più esperti. Stiamo costruendo una squadra competitiva con lo spirito giusto. Aiutano tutti, anche chi non gioca». Sul mercato tiene banco la telenovela Jashari, poi manca la punta da mettere in competizione con Giménez.

