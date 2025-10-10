«Nel nuovo mercato tanti parcheggi rosa e facile accessibilità» 

Dopo i lavori esterni per le cabine elettriche, gli operai stanno procedendo con l’intervento di riqualificazione del vecchio mercato di San Benedetto. «In questi giorni siamo nella fase di strip out , cioè la rimozione di infissi e impianti, propedeutica alle demolizioni», fa sapere l’assessore all’Infrastrutturazione urbana Yuri Marcialis. «È una delle fasi più delicate e complesse, perché coinvolge diversi enti per la gestione dei sottoservizi – in particolare Enel, Open Fiber e Ctm. A seguire inizieranno i tagli e le demolizioni vere e proprie». Secondo l’assessore «La fase costruttiva sarà invece più rapida, anche grazie all’impiego di strutture prefabbricate». Il progetto tiene in giursto conto l’accessibilità. «Nel nuovo mercato non ci saranno barriere architettoniche – precisa Marcialis - verranno realizzati diversi ascensori interni. Inoltre ci sarà una aspetto interessante riguardante l’ingresso al piano basso dal lato di via Bacaredda, questo sarà allo stesso livello della nuova piazza, senza la necessità quindi di usare delle scale, grazie a uno sbancamento della parte esterna».

Sono previste modifiche rispetto al progetto originario. «Oltre alla rimodulazione delle concessioni interne, la novità più significativa riguarda i parcheggi. Sono stati previsti nuovi stalli di servizio, spazi rosa e posti riservati alle persone con disabilità lungo i lati del mercato, oltre a ulteriori parcheggi nel tratto di via Pacinotti. A questi si aggiungono quelli supplementari di via Sant’Alenixedda e il parcheggio in struttura di piazza Nazzari».

