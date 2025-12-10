VaiOnline
Il club.
11 dicembre 2025 alle 00:20

Nel nuovo Cda anche Melis e Gupta 

Non solo Maurizio Fiori, entra nel Consiglio d’amministrazione rossoblù anche Prashant Gupta, braccio destro del nuovo vice presidente. L’ex vice presidente Fedele Usai continuerà come consigliere. Farà parte del nuovo Cda poi Stefano Melis, già direttore generale, con la carica sia di consigliere che di amministratore delegato come Carlo Catte.

La svolta nel Cagliari parte dalla stanza dei bottoni. L’Assemblea, dei soci riunitasi ieri, ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025 e provveduto, appunto, alla nomina del nuovo assetto di “governance” del quale Tommaso Giulini continua a essere il presidente. Esce dal Cda Nicola Riva che proseguirà, tuttavia, il percorso già avviato nel ruolo di Club Ambassador mentre per Giangiacomo Ibba, Alessandro Manunta e Stefano Signorelli il loro ciclo in rossoblù si è chiuso ieri.

Sempre l’Assemblea ha nominato per il prossimo triennio il Collegio Sindacale confermando Luigi Zucca come presidente, al quale si affiancheranno Piero Sanna Randaccio e Sergio Martone in qualità di sindaci effettivi. Ai saluti Nico Pinna Parpaglia. L’incarico triennale per la revisione legale dei conti è stato affidato alla società Ria Grant Thornton. (f.g.)

