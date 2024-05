Nel Nuorese Monumenti aperti fa tappa a Dorgali e Cala Gonone 

Grazie agli studenti della scuola di primo grado Gisellu e del liceo scientifico Michelangelo Pira, Dorgali accoglie oggi la tappa di Monumenti aperti nel Nuorese. Visite guidate a Su Cucuru (piazza Asproni ore 10, 11, 16 e 17), spazio della “festa del paese” fino agli anni Ottanta come pure al salone parrocchiale (ore 10, 11, 17 e 18), luogo di cinema, teatro, musica, svago per i giovani, riflessione ed eventi culturali. Qui c’è una mostra fotografica per l’occasione.

Il cineteatro Arena Cala Gonone (visite alle 10, 11, 16 e 17) verrà mostrato per rendere omaggio al Cala Gonone Jazz Festival, nato nel 1988 per iniziativa dell’associazione Intermezzo Nuoro.

