«Nel nostro paese ci sarà un centro antiviolenza» 

Portoscuso avrà il suo spazio antiviolenza, un servizio a tutela di tutte le donne in difficoltà gestito dal Plus Carbonia Iglesias. La presentazione è in programma per giovedì 13 marzo, nella sala Fratelli Fois a partire dalle 16,30. L’apertura dei lavori è affidata al coro polifonico femminile di Portoscuso, a seguire i saluti istituzionali del sindaco Ignazio Atzori e dell’assessore ai Servizi Sociali Monica Napoli.

«Ci siamo impegnati con determinazione affinché anche Portoscuso potesse avere uno sportello dedicato ad un tema così delicato – dice Monica Napoli – la lotta alla violenza sulle donne è una priorità che necessita di azioni concrete e la realizzazione di questo spazio rappresenta un passo fondamentale in questa direzione. Era essenziale individuare un luogo accogliente e adeguato a fornire aiuto a chi ne avesse bisogno». L’incontro di giovedì spiegherà il funzionamento del servizio e sarà l’occasione per riflettere sull’importanza della rete territoriale.

Tra gli interventi previsti Silvana Migoni, presidente dell’associazione Donne al traguardo, Maria Mameli, coordinatrice del centro Antiviolenza Plus Carbonia Iglesias, Beatrice Miceli, maresciallo della stazione dei carabinieri di Gonnesa, don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro, Elisa Deidda, pedagogista del Centro Antivolenza, Francesca Sabiu, assistente sociale del Centro Antiviolenza. (a. pa.)

