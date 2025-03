«Nel nostro comune non c'è spazio per la corruzione. Questi comportamenti sono inaccettabili e non rappresentano in alcun modo la nostra visione di amministrazione pubblica».

A meno di una settimana dall’arresto di Antonio Fadda, il capo ufficio tecnico della sezione urbanistica ed edilizia privata accusato di aver intascato una tangente per accelerare l’iter di un progetto, la prima cittadina di Sestu, Paola Secci, commenta per la prima volta ciò che è accaduto.

«Dopo un primo momento di sbigottimento, oggi dopo aver ricevuto notizie aggiornate da parte della magistratura, mi trovo a scrivere con grande dispiacere e tristezza di un fatto grave che ha scosso la nostra comunità», ha scritto Secci. «È emerso un episodio di possibile corruzione che riguarda un funzionario dipendente del nostro Comune. Desidero innanzitutto esprimere la mia solidarietà e vicinanza a tutti i dipendenti dell’amministrazione che operano quotidianamente con dedizione e onestà, e che si trovano oggi a dover fare i conti con il peso di un'azione che non li rappresenta come persone ma nemmeno per l’impegno e i valori che ci uniscono come comunità. La legalità e la trasparenza», evidenzia la sindaca di Sestu, «sono pilastri su cui si fonda il mio mandato e, insieme a tutta l'amministrazione, ci impegneremo a dare supporto alla magistratura perché faccia chiarezza su quanto accaduto. Prenderemo tutte le misure necessarie affinché l’ambiente che viviamo come amministrazione rimanga sempre pulito. Siamo una comunità che crede nei valori della giustizia e del rispetto delle leggi. L'integrità è un principio che deve guidare ogni nostra azione, e non permetterò che nessuno macchi il lavoro di chi, ogni giorno, si dedica al bene comune con serietà e passione. Mi impegno, dunque, affinché la nostra amministrazione rimanga un esempio di correttezza e trasparenza», conclude Paola Secci, «per non minare la fiducia che c'è e deve continuare ad esserci tra le istituzioni e i cittadini, e per garantire che il nostro comune continui ad essere un luogo dove prevalgono i valori della legalità e del rispetto reciproco».

Fadda è stato arrestato lunedì scorso dai carabinieri dopo aver intascato tremila euro dai funzionari della Italgas, società impegnata nella realizzazione di un impianto per la produzione di idrogeno tramite energia fotovoltaica. Da giovedì è agli arresti domiciliari.

