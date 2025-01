Nel nome di Palla una nuova casa per 230 cani 

Il muso gonfio all’inverosimile, la testa deformata da quel collare in cui era cresciuta e che rischiava di strozzarla. Così era stata recuperata una pitbull: sono passati nove anni, Palla è in gran forma con l’amore dei veterinari che, oltre ad averla salvata, l’hanno adottata. E sulla scia dell’infinita solidarietà innescata dalla sua storia, è stata fondata la onlus Effetto Palla che si occupa degli animali di nessuno e di progetti in tutto il mondo. «Siamo fieri di aver superato i nostri obiettivi più rosei - dichiara la presidente Monica Pais – della grande solidarietà e della collaborazione conamministrazioni sempre più attente al benessere animale». L’attività comprende una rete di veterinari con progetti per la microchippatura, la sterilizzazione,la cura di animali randagi, feriti o abbandonati.Effetto Palla ci sono oltre 30 veterinari, 30 associazioni di volontariato, 20 tra enti locali estrutture sanitarie.Sono oltre 1200 le gatte sterilizzate in tutta l’Isola grazie al progetto Centu, finanziatoda Effetto Palla e realizzato con le associazioni.A Oristano, in collaborazione con la clinica Duemari nel 2024 ha assistito per l’adozione 235 cani e gatti. Ruolo fondamentale è rivestito dal “Regno di Palla”, l’ostello per gli animali in attesa di adozione. Con il Comune di Quartu è stato messo in campo un progetto che ha portato finora alla sterilizzazione di 155 cagnee 169 gatte.

RIPRODUZIONE RISERVATA