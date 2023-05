Nel nome di Chiara un aiuto ai ragazzi 

«Il sorriso di Chiara non deve spegnersi». Il papà Piero Carta lo aveva detto da subito e adesso il “Progetto Chiara” va avanti per cercare di aiutare bambini e ragazzi. La garante regionale per l’infanzia e l'adolescenza Carla Puligheddu ha parlato delle varie iniziative e della drammatica storia della tredicenne di Silì, uccisa a febbraio scorso dalla mamma, con la garante nazionale Carla Galatti. Il 18 maggio, intanto, ci sarà un’udienza civile mentre sul fronte delle indagini si attende che si definisca meglio il quadro clinico della mamma Monica Vinci, che aveva tentato il suicidio ed è detenuta a Uta con l'accusa di omicidio aggravato.

Il progetto

La garante regionale Carla Puligheddu, che nelle settimane scorse in città aveva incontrato il papà di Chiara, ha annunciato che il prossimo 20 novembre Carla Galatti sarà in Sardegna in occasione della giornata internazionale dei Diritti del fanciullo e parteciperà al convegno dedicato al tema del diritto di ascolto del minore, nell’ambito del “Progetto Chiara”. Nei giorni scorsi a Roma le due garanti al Tavolo nazionale delle associazioni per l’affido organizzato in occasione della celebrazione del 40esimo anniversario della legge “Diritto del minore ad una famiglia”. «Ho presentato le priorità della mia azione in Sardegna – ha fatto sapere la garante Puligheddu - abbiamo parlato a lungo dei problemi dell’Isola e del caso della piccola Chiara».

Le indagini

Completati tutti gli accertamenti da parte della squadra mobile, adesso si attende che si definisca meglio il quadro di Monica Vinci, 51 anni. Sia la procura con il pm Valerio Bagattini che la difesa con l’avvocato Gianluca Aste (che ha richiesto una consulenza speci alistica) si muoveranno sulla base delle condizioni della donna, p otrebbe essere chiesto un incidente probatorio.