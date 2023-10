Nel nome del padre  Cristiano De André scopre la Barbagia 

Un vero e proprio viaggio fra Barbagia e Ogliastra, seguendo le orme del padre Fabrizio. Il cantautore Cristiano De André insieme all’amico di sempre Luigi Bergamasco ha visitato per la prima volta il cuore dell’isola. A fare da Cicerone, il frontman degli Istentales, Gigi Sanna, in tour con De Andrè da dicembre.

E così, il cantautore ha fatto tappa fra i siti archeologici di Villanova Strisaili e le piscine di “Baumela”, per poi spostarsi a Orgosolo dove ha ammirato il murale dedicato al padre e il Supramonte. Non è mancata la tappa a Mamoiada, fra il Museo delle Maschere e la sede della Proloco dove ha indossato l’abito da Mamuthone. Immancabile il salto nella sartoria Pinu di Nuoro, che confezionerà appositamente per lui, l’abito in velluto del tour con gli Istentales. «Tutto è partito per caso», racconta Gigi Sanna, «tre settimane fa ci siamo esibiti a Tempio, conoscendo grazie al presidente della Proloco Tonino Perrigheddu, Mario Rosati, storico collaboratore di Cristiano, che ci ha parlato della sua volontà di conoscere la Barbagia. Stiamo lavorando al tour insieme e siamo felicissimi». Intanto sui social è virale il video degli artisti in visita alla vedetta di Monte San Giovanni. Davanti ad un bicchiere di vino, si sono riannodati innumerevoli ricordi su Faber e il suo legame con i sardi.

