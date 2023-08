Nel nido della tartaruga 159 uova 

A Costa Rei la caretta caretta fa un altro record: nel nido aperto lo scorso venerdì dallo staff dell’Area Marina Protetta di Villasimius sono state trovate 155 uova, primato assoluto in Sardegna. Solo 59 però quelle schiuse. Secondo i biologi questo potrebbe dipendere dal fatto che le uova sono state deposte in un tratto di spiaggia molte frequentato dai turisti e non protetto perché individuato solo al momento della schiusa. Il tratto è quello delle Ginestre Basse. Per monitorare la schiusa, sono arrivati gli agenti della Forestale di Muravera e Villasimius e, appunto, lo staff dell’Area Marina. Presente anche Fabio Piras, assessore all’ambiente del Comune di Muravera: «È stata una emozione per tutti i turisti, il territorio si conferma meta prediletta per le numerose specie faunistiche che popolano e si riproducono in Sardegna».

