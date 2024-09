Nel museo diffuso e senza orari la mostra fotografica si fa in strada 

Nessun orario d’ingresso e di chiusura, l’arte sta fuori dalle mura di un museo e accoglie i visitatori all’aperto, nelle piazze e lungo le vie, a qualunque ora del giorno e della notte. Si chiama “Cinque paesi in collina. Un giorno d’estate a...”, il progetto promosso dall’Unione di Comuni del Villanova (Mara, Monteleone Rocca Doria, Padria, Romana e Villanova Monteleone) e dall’associazione culturale Su Palatu Fotografia.

Il progetto condiviso

Nei giorni scorsi l’inaugurazione della mostra fotografica di Mario Arca a Villanova Monteleone, in via Europa e nella via tra Su Palatu e Sa Domo Manna. L’esposizione sarà visitabile fino al 31 dicembre, e intanto sono attese le inaugurazioni delle altre mostre: sabato prossimo a Monteleone Rocca Doria (foto di Luca Spano), domenica 22 settembre a Romana (foto di Alexa Vinci), il 28 settembre a Padria (foto di Pierluigi Dessì). A Villanova Monteleone l’esposizione (presentata dal sindaco Quirico Meloni, da Giovannina Fresi, presidente dell’Unione di Comuni del Villanova; e da Salvatore Ligios, curatore e presidente dell’associazione Su Palatu Fotografia), conta venti stampe fotografiche a colori scattate nelle vie del paese durante le ore notturne.

Luci e tinte magiche

Tra colori artificiali e luci naturali, l’autore racconta le vie dell’abitato trasformate in un paesaggio insolito, con atmosfere che richiamano le atmosfere di un luna park. Un paesaggio urbano che, quando cala il silenzio della notte, sembra quasi vivere indipendentemente da chi lo abita. Allestita all’aperto, la mostra potrà essere visitata in qualsiasi ora del giorno fino al 31 dicembre. Mario Arca, classe 1960, da ventiquattro anni lavora a progetti collettivi sul paesaggio e i territori della Sardegna. Ha esposto in diverse città dell’Isola, in Gran Bretagna e in Germania.

Il seminario

Intanto, il prossimo 6 ottobre, a Villanova Monteleone è in programma il seminario di fotografia tenuto da Luca Spano sul tema “Rappresentare il territorio”. Un workshop intensivo della durata di una giornata, aperto a fotografi e artisti visuali di tutti i livelli. Il percorso, spiegano gli organizzatori, «parte dall’idea della rappresentazione nell’antropologia contemporanea, per guardare ai cambiamenti delle modalità di ricerca fotografica dagli anni Sessanta in poi».

Le inaugurazioni

Si percorreranno alcune tappe di quella che viene definita la fotografia di paesaggio, ponendo particolare enfasi sulla scuola italiana e il suo approccio verso il concetto di vicinanza e conosciuto. Il workshop è aperto ad ogni grado di esperienza. I materiali richiesti sono carta, penna, macchina fotografica o cellulare, computer.Il seminario si terrà nella sala convegni di Su Palatu ’e sas Iscolas, inizio ore 9,30.Si accettano sino a 20 iscrizioni. La partecipazione è gratuita. Lo sguardo sul paesaggio, dunque, in un percorso di arte condivisa. In attesa delle prossime inaugurazioni a Monteleone Rocca Doria, Romana e Padria.

