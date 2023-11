Nel Monza Colpani e Colombo davanti  

Continua la preparazione del Monza al centro sportivo “Luigi Berlusconi” lontano da taccuini e telecamere. Trapela poco del grande lavoro di Palladino, che sceglie oggi l’undici anti-Cagliari da schierare domani alla Domus, tenendo conto dei rientri dagli impegni con le Nazionali, degli infortuni e dei recuperi.

Il reale bollettino medico verrà diffuso solo oggi, durante la conferenza stampa di presentazione prevista alle 14.30. Come di consueto, l'allenatore, sempre attento a non far trapelare nulla durante la settimana, farà il punto della situazione. Tuttavia qualche indiscrezione è filtrata da Monzello, ad esempio il possibile recupo dell’attaccante Colombo, pronto per essere schierato tra i titolari, così come in difesa dovrebbe aver recuperato Marì, assente nel match col Toro. Colpani, in tribuna nella gara tra Italia e Ucraina che ha aperto agli azzurri le porte degli Europei, è ritornato alla base e anche lui prenderà posto tra i titolari nella formazione brianzola.

Le scelte

Palladino sembrerebbe pronto per schierare un 3-4-2-1, con un reparto offensivo formato da un’unica punta - Colombo appunto - sostenuto dai due trequartisti Mota e Colpani. Oggi dopo la rifinitura e la presentazione del match è prevista la partenza alla volta della Sardegna. Il Monza, reduce dal pari col Torino, è pronto per continuare il suo importante percorso che lo vede al nono posto in classifica con 17 punti, proiettato sempre più verso la sesta posiz«ione, considerata obiettivo massimo.