Nel Monte alberi pericolanti 

Paura sul monte Ortobene. Tra cinghiali, strade trincea e buio, a terrorizzare i residenti e gli operatori anche gli alberi pericolanti. Nel sentiero verso la statua del Redentore, come pure dalla Solitudine al parco, piante in equilibrio precario alimentano i timori. Instabili, obliqui o con grossi rami penzolanti, i pericoli sono tanti: dal blocco di una strada a danni a persone, animali o cose. Nessuno viaggia più tranquillo, ci si guarda intorno nella speranza di non essere vittime della sfortuna.

La paura

Il pensiero maggiore va verso l’anello del Monte, meta ogni giorno di famiglie, operatori, volontari e residenti, soprattutto con l’arrivo del bel tempo e delle lunghe giornate. Qui, l’intera area che confina con la strada destinata ai parcheggi e al passaggio dei pedoni, è costellata di alberi morti o instabili. A lanciare l’allarme, anche dopo le segnalazioni di residenti e appassionati, è il comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, da sempre attivo per la tutela e valorizzazione dell’oasi. Da anni segnala e spesso risolve, fin dove possibile, i problemi dell’area.

I volontari

«Siamo preoccupati per l’incolumità delle persone e non solo - dice il presidente del comitato, Antonio Costa -. Lanciamo un appello affinché si evitino disagi o guai peggiori. Prevenire è meglio che curare. Alcuni alberi sono morti da tempo. Sarebbe bello se una volta rimossi, questa legna venisse data, come già capita, ai cittadini bisognosi. Chiediamo un intervento concreto di Forestas affinché eradichino anche tutti i cedri ormai secchi che inibiscono la crescita dei lecci». In questi giorni, il Corpo forestale ha predisposto l’immediata verifica a seguito delle numerose segnalazioni.

Altri problemi

Intanto, spuntano altri problemi attorno al Monte come quello legato ai liquami e a un tratto di strada teatro di frane e incidenti. «Nel primo caso si tratta di liquami inquinanti che sgorgano da un pozzetto, e provengono da costruzioni poste in cima - fanno sapere residenti e operatori -. Proseguono fin giù, sino all’ingresso della “casa del vescovo”, sopra Solotti. Non è proprio un bel vedere in una zona così frequentata. Confidiamo in un rapido intervento. Il secondo problema è sulla strada provinciale, l’ultima curva prima del bivio per Sedda Ortai (davanti alla fonte): da oltre 6 mesi chiediamo un intervento per il guardrail divelto. In questi giorni nella zona di Sedda Ortai sono caduti alcuni piccoli massi, anche qui il rischio è alto. Auspichiamo una maggiore sicurezza e attenzione».

