“Nel mondo” tracciato da Francesca Casu 

«Vivevo a Bruxelles e non avevo soldi. Per mantenermi lavoravo in un locale frequentato da galleristi e a ogni avventore dicevo, faccio la cameriera ma sono un’artista». Si presenta con semplicità, Francesca Casu, ma con trasparente passione. “Nel mio mondo il vivere è sicuro”, mostra curata da Roberta Vanali fino a venerdì prossimo 15 novembre al Temporary Storing di Cagliari (via XXIX novembre), propone piccole intense opere che raccontano del dentro e del fuori, del rifugio che può offrire una casa e di tutte le minacce che l’assediano.

Stile

In una pittura minuziosa, vasi pieni di fiori e piante, bicchieri, lampadari, taglieri, caffettiere. E sempre spunta un gatto, in questi paesaggi domestici. O un merlo nella bella serie dedicata ai volatili, nostrani o forestieri come il condor. Che rappresenta qualcuno, perché niente nei quadri di Francesca Casu è casuale. La cucina della nonna, per esempio. Luogo in cui sono stati letti molti libri e dunque si è stratificata una formazione. Nel cielo, può infuriare la tempesta ma gli oggetti sono uno solido scudo. Magari sono disordinati, come il cumulo di vestiti abbandonati su una poltrona, le matite e i pennelli infilati alla rinfusa in qualche barattolo recuperato. Non tutto è lineare in queste vedute sincretiche che includono un autoritratto con tigre e tartaruga, cervi, conchiglie, immagini sacre e farfalle, boules de neige, forbici e pizzi. Scuri e mezzo inventati sono gli animali che popolano un pannello altrettanto scuro. Verosimili ma con strani innesti, come se la natura si fosse un poco confusa. D’altra parte l’artista ama l’imperfezione e aggiungere alle cose e alle creature reali le sue sensazioni e ricordi. Diplomata all’Accademia Mario Sironi di Sassari, vive sei mesi in Belgio e sei mesi in Sardegna. «Devo sempre tornare, spiega, voglio stare in contatto con i colleghi che operano nell’Isola (che mi manca molto)». Il suo mondo, sicuro come afferma il titolo, seppur coi lupi all’orizzonte, è rappresentato con una tecnica mista fatta di olio, chine, acquerelli, acrilici, pigmenti, tempere, pastelli. E al fondo di tutto, il disegno sapiente che tutto precisa e definisce.

