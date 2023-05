Nel mondo dei Lego coi piccoli pazienti del Microcitemico  

Ventisette chilogrammi di mattoncini colorati rossi, tanti sorrisi e fantasia. C’è chi ha realizzato una fattoria, chi la sua casa, la piscina e tanto altro: ieri, dieci dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica del Microcitemico hanno trascorso una mattinata diversa in compagnia dei Lego e dell’associazione cagliaritana KaralisBrick che promuove e diffonde l’utilizzo dei famosi mattoncini danesi.

L’iniziativa

«Hanno partecipato i bambini e le bambine un po’ meno fragili che purtroppo per diversi motivi stanno passando le loro giornate in ospedale, l’emozione che ci hanno donato loro è inspiegabile, indescrivibile. Ho realizzato tante opere con i Lego, ma il sorriso di un bambino e la possibilità di toccare una sua opera nata esclusivamente dalla sua creatività non ha eguali, non ci sono monumenti che tengano», racconta Maurizio Lampis, Brick Builder da 15 anni, che insieme al suo socio Gianluigi Cornaglia ha ideato e messo in piedi il Museo Mattoncino Karalisbrick in viale Trento a Cagliari.

«Il motore della nostra associazione sono i bambini. Quella del Microcitemico è un’idea che ho sviluppato già nel 2020», prosegue, «ma a causa della pandemia è saltato tutto. Ho dovuto aspettare tre anni per realizzare questo sogno: adoro i bambini e confrontarmi con loro, portare un po’ di colore in ospedale e incontrare quelli ospedalizzati per giocare con loro e riuscire a strappargli un sorriso era un mio desiderio e ieri ci sono riuscito». Insieme ai mattoncini da utilizzare, Maurizio Lampis ha portato anche parte della sua mostra e così i piccoli pazienti l’hanno potuta – almeno in parte - hanno visto il Titanic, il Castello di Hogwarts di Harry Potter, la Torre dell’Elefante di Cagliari, i campi da tennis, quello da Basket, la parete per l’arrampicata, il campo da Padel e Beach Volley e un tappeto per la Boxe.

La felicità dei bimbi