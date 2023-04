Nel momento clou  Ranieri ritrova il miglior Nandez 

Sarà la condizione che migliora, dopo una serie di acciacchi e infortuni che si trascinano dalla scorsa stagione. Sarà magari quella fascia al braccio che porta al massimo il livello di garra da buttare sul campo. Ma intanto il Cagliari, nel momento clou della stagione, rivede il miglior Nahitan Nandez, quel Leon che, in Serie B, può fare la differenza con un ruggito. E sabato contro il Südtirol, se mai ce ne fosse stato bisogno, si è visto quanto cambi il Cagliari con o senza il suo uruguagio.

Corsa continua

Per la quarta partita di fila, la sesta stagionale, Nandez si è presentato a inizio partita con la fascia al braccio. Non una novità per un giocatore che ha fissato il record di capitano più giovane nella storia del Penarol, ad appena 21 anni e 39 giorni. La panchina di Deiola, i forfait di Pavoletti e Rog, e così Ranieri ha scelto, col supporto dello spogliatoio, proprio El Leon. Questione di leadership, ma anche di numeri, visto che con quella contro la formazione di Bisoli, Nandez è arrivato a quota 120 presenze con la maglia rossoblù. Solo Pavoletti (162 gare) e Deiola (125) lo superano tra i rossoblù attuali. E Nahitan, da buon capitano, ha suonato la carica, mettendosi subito il Cagliari sulle spalle. Quasi assatanato, l'ultimo rappresentante dell'Uruguay, partendo dal ruolo di mezzala, ha giocato per 70 minuti a ritmi impressionanti, andando a recuperare mille palloni in ogni zona del campo, ringhiando su tutti gli avversari, un incubo insostenibile per i centrocampisti südtirolesi. Ma sabato, El Leon è andato oltre, aggiungendo quella qualità che, in questa stagione, troppo spesso è rimasta negli spogliatoi. E allora eccolo correre palla al piede, andare a saltare di testa per regalare l'assist del vantaggio a Lapadula e ancora puntare e saltare l'avversario con la sterzata, seguita da cross al bacio, specialità della casa, visto che Nandez è da tempo nel club dei giocatori con oltre 100 traversoni in stagione tra i cadetti.

L'oro di Ranieri

Settanta minuti di furia umana, fino a quando Nandez, con le pile scariche, è stato richiamato in panchina. E la sua assenza si è sentita parecchio, perché uno così è impossibile da sostituire. Lo sa bene Ranieri, che se lo coccola dopo avergli cercato la posizione migliore. Poco attento alla fase difensiva da quinto, poco disciplinato nella coppia mediana di un centrocampo a quattro, Nandez sembra rinato da mezzala, il ruolo originale all'arrivo in Sardegna. E ora che El Leon ha trovato la sua savana, il Cagliari ha una carta in più da giocare al tavolo della promozione.