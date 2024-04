Nel mirino le spie cinesi: arresti in Germania e Gran Bretagna 

Londra. Basta stereotipi e vecchia letteratura dozzinale sulle spie dagli occhi a mandorla. Hanno nomi e fattezze occidentali gli ultimi presunti agenti al soldo di Pechino additati in rapida successione da Germania e Regno Unito: i due Paesi europei che forse più di tutti avevano scommesso nei decenni scorsi sulla cooperazione d’affari con la potenza asiatica, salvo ritrovarsi ora in un clima da guerra fredda col Dragone, sullo sfondo dell’altolà geopolitico imposto dal grande alleato americano, oltre che delle trame e dei giri di vite imputati alla Repubblica Popolare sul fronte interno e internazionale.

Da Berlino, anzi dalla procura federale di Karlsruhe, arriva la notizia dell’arresto di tre cittadini tedeschi (la cui identità completa rimane riservata), fermati fra Bad Homburg e Dusseldorf e sospettati d’aver messo le mani su progetti di ricerca ritenuti sulla carta utili alla marina militare cinese. Vicenda da chiarire e confermare nei dettagli, a inchiesta in corso, ma che adombra uno smercio di «informazioni tecnologiche» sensibili; e che ha portato in manette una coppia di coniugi, indicati come Herwig e Ina F., nonché un terzo uomo, tale Thomas R. Più avanzata - e legata allo spettro d’intrusioni spionistico-politiche nelle istituzioni democratiche dell’isola - è invece l’indagine britannica. Svelata un anno fa e sfociata ieri nell’incriminazione formale di due sudditi di Sua Maestà da parte di Scotland Yard, uno dei quali già ricercatore negli uffici di Westminster e assistente parlamentare. Entrambi chiamati a rispondere di «violazioni dell’Official Secrets Act», legge sulla tutela dei documenti riservati. I due, che si sono dichiarati innocenti per bocca dei loro difensori, sono il 29enne Christopher Cash e il 32enne Christopher Berry, come confermato dagli inquirenti del Crown Prosecution Service (Cps). Sono accusati d’aver «raccolto, diffuso o condiviso documenti e informazioni destinati a essere utilizzati da un nemico».

