Nel mirino l’assuzione di Russo 

È il tema centrale dell’inchiesta che ha portato la Guardia di Finanza negli uffici del Comune di Palau, i militari delle Fiamme Gialle si occupano della selezione che ha portato all'assunzione dell’ingegnere campano Nicola Russo, diventato dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia privata. Russo, 50 anni di Benevento, indagato insieme al sindaco di Palau, Franco Manna, lo scorso anno è stato scelto per guidare uno dei servizi più delicati dell’amministrazione palaese. Ma, stando a quanto emerge dal lavoro delle Fiamme Gialle, la Procura di Tempio sta verificando se l’ingegnere beneventano avesse i requisiti per superare la selezione bandita dal Comune di Palau. Russo venne scelto come professionista “maggiormente idoneo a ricoprire la posizione di istruttore direttivo tecnico del settore urbanistica ed edilizia privata, per le elevate capacità manageriali, organizzative e gestionali evidenziate”. Invece il problema, stando alle indagini in corso, è proprio nel curriculum di Russo. Infatti l’ingegnere di Benevento agli inizi del 2021 è rimasto coinvolto in una indagine penale che riguarda la sua attività come dirigente responsabile dell’Area tecnica urbanistica - Lavori pubblici dei Comuni di Cusano Mutri e di Durazzano (Campania).

Il parere legale

L’inchiesta della Procura di Benevento portò nei primi mesi del 2021 alla sospensione di Russo (misura successivamente revocata). E a Palau, secondo la Guardia di Finanza, erano perfettamente a conoscenza della situazione del professionista, che, va precisato subito, non è stato mai condannato per i fatti che gli contestano i pm di Benevento. Tanto che i militari della Tenenza di Palau avrebbero acquisito un parere legale richiesto dalla giunta Manna sull’iter di assunzione a tempo determinato di Russo. Il caso era stato oggetto anche di interventi del gruppo di minoranza in Consiglio comunale.

Lo scontro in Aula

Agli atti dell’indagine per presunto abuso d’ufficio ci sono anche verbali dell’assemblea civica palaese. Esponenti della minoranza attaccano il sindaco sulla questione degli oneri di urbanizzazione del Consorzio di Punta Sardegna e in un’altra seduta chiedono ai Carabinieri di acquisire il verbale dell’assemblea. Ora è tutto nelle mani dei pm di Tempio.