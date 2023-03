Nel mirino i nuovi parcheggi per disabili 

«Dobbiamo sempre tutelare la mobilità e l’autonomia di ogni singolo individuo. Ogni persona deve essere in grado di muoversi da sola. Ecco perché da parte degli amministratori non può venir meno la sensibilità», afferma Laura Di Napoli dell’associazione Luca Coscioni che da tempo si batte per far adottare ai Comuni della Città Metropolitana i Peba, ovvero i piani di eliminazione delle barriere architettoniche. Si tratta di strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici e della città per tutti i cittadini.

Le nuove critiche riguardano in particolare i posteggi riservati realizzati davanti a barriere architettoniche o in zone quasi inaccessibili, che – così fanno notare le associazioni – sono praticamente inutili per chi ne ha davvero bisogno. Un esempio su tutti? L’area tracciata davanti al parco di via Mandas. Da una parte la strada che porta alla statale 554 con le auto che sfrecciano ad alta velocità, dall’altra, invece, un marciapiede con un gradino e lo scivolo distante. Stessa storia, in via Nazionale, vicino a piazza dei Caduti: carreggiata stretta da una parte con il doppio senso di marcia per le auto e marciapiede, abbastanza alto dall’altra.

Dopo le polemiche sulla mancanza di parcheggi disabili in città, il Comune corre ai ripari. In questi giorni ne sono stati infatti realizzati di nuovi, soprattutto nei pressi dei parchi cittadini. Anche se c’è chi storce il naso: «Non bastano due strisce gialle per fare un’area disabili», è l’attacco dell’associazione Luca Coscioni.

Nuove polemiche

L’associazione

«I parcheggi non sono l’unica criticità – prosegue Di Napoli -. Ma ci sono, per esempio, le panchine: quante in un percorso pedonale ne vengono installate? Quanto i marciapiedi sono fruibili a piedi? Come associazione, ci mettiamo a disposizione per programmare insieme un vero abbattimento delle barriere architettoniche per rendere le città davvero a misura di tutti gli individui».

Il Comune

L’assessore comunale alla viabilità, Cristian Mereu, assicura, però, che si sta già predisponendo uno studio finalizzato sia al riordino sia all'individuazione di nuove aree per la creazione e redistribuzione degli spazi destinati a parcheggio anche a vantaggio delle persone con disabilità. «Alcuni interventi sono in corso, altri seguiranno a breve – dice -. Si tratta di azioni che colmano lacune del passato. A ogni modo, sarà nostro compito fare ancora di più e lo sforzo dovrà essere pertanto finalizzato al reperimento delle risorse economiche per sviluppare interventi efficaci in materia di politiche della disabilità».

