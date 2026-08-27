Nel mirino della Cia 

Da più di vent’anni Evan Shaw è al servizio della Cia che lo usa come sicario dandogli indicazioni tramite annunci sul giornale. Il veterano non ha mai messo gli ordini criptici in discussione. Ma un giorno la figlia Kacey, che lavora per i servizi segreti britannici, gli rivela che il suo capo è morto da tempo e la sua divisione è chiusa da anni. Qualcuno si è servito di lui.

Una storia di spionaggio tesa e avvincente, con una trama serrata. “Un uomo nel mirino” è il film da (ri)vedere questa sera su Rai 4 in prima serata. Diretta da Roel Reiné nel 2024, la pellicola schiera tra i protagonisti Aaron Eckhart,Tim Roth, Abigail Breslin, Matt Hookings.

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