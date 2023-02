Nel mirino dei pm l’acquisto di Cerri  

La Procura di Cagliari attende di ricevere dai colleghi di Torino le carte relative all’operazione di compravendita tra Juventus e il Cagliari riguardante il trasferimento dell’attaccante Alberto Cerri, ceduto nel 2018 dai bianconeri ai rossoblù con un obbligo di riscatto e finito a bilancio come plusvalenza da 8 milioni. Gli inquirenti piemontesi, nell’ambito dell’inchiesta “Prisma” che ha passato al setaccio i conti della Vecchia Signora, avrebbe trovato infatti la mail con la quale i vertici di Madama si impegnavano a riacquistare il giocatore: di conseguenza, questa la tesi, l’operazione non poteva essere iscritta a bilancio come plusvalenza. Da qui la trasmissione degli atti alla magistratura cagliaritana, che una volta ricevuti i documenti valuterà l’ipotetica presenza di un reato quale il falso in bilancio) a carico della società rossoblù.

L’inchiesta Prisma

L’indagine, riguardante i conti della Juve dal 2018 al 2021 (il 27 marzo c’è l’udienza preliminare con richiesta di rinvio a giudizio per 12 indagati più il club, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli), ha sollevato un polverone nazionale, tra presunti accordi segreti per sistemare i bilanci, scritture private non depositate e operazioni sospette che ora potrebbero inguaiare parecchi altri club oltre alla Juventus. Venerdì scorso la Procura di Torino ha trasmesso gli atti ai colleghi di altre città perché valutino eventuali profili penali nei confronti delle società su cui hanno competenza territoriale: i fascicoli sono finiti anche a Genova, Bologna, Udine, Modena e Bergamo.

Sampdoria, Bologna, Udinese, Sassuolo, Atalanta e il Cagliari sarebbero finiti nel mirino degli investigatori per le intercettazioni e per i documenti trovati dal pool di magistrati nell’ambito delle perquisizioni alla Juve.

RIPRODUZIONE RISERVATA