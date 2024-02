«Nel mio coltello  l’immagine del mito Gigi Riva» 

«Ho pensato di dedicare a Gigi Riva un’incisione sulle mie lame perché l’ho sempre reputato un uomo di grande rispetto sia nello sport, sia nella vita. Un vero signore da imitare e da portare come vanto», ha dichiarato il 75enne Francesco Mereu, abile coltellinaio di Lunamatrona, riguardo alla sua ultima creazione dedicata a Rombo di Tuono.

Oltre alle varie piazze e ai monumenti che gli si vogliono intitolare, l’immagine di Riva è ora presente in un oggetto simbolo dell’Isola: un coltello. Precisamente un coltello “Sa Luna”, nome che ricorda il paese dell’artigiano, perito meccanico e insegnante in pensione.

Una passione cominciata per Mereu nel 1988: «Incontrai Boiteddu Fogarizzu nel suo laboratorio a Pattada e gli feci una serie di domande sui procedimenti per la realizzazione di un coltello». Il maestro coltellinaio, premiato con numerosi riconoscimenti internazionali, si stupì delle domande molto tecniche: «Mi chiese se fossi del mestiere, gli dissi che insegnavo tecnologia meccanica da 15 anni». Boiteddu rispose: «Se lo faccia lei un coltello, ne ha la capacità».

Questo incontro ha scatenato la passione che Mereu ha via via perfezionato, fino a dedicare una lama al campione simbolo di un’intera Sardegna. Oltre ai coltelli pattadesi, dorgalesi, mozzette (senza punta), realizza anche la “Foggia Antica”, che richiama un vecchio modello. Acciaio inossidabile per le lame, manici in corno o legno di qualità: piccole e taglienti opere d’arte. «Spero di portarlo avanti ancora per tanto tempo». (g. g. s.)

