«Nel mio cinema  regalo un sogno» 

Inviata

Serrenti. «Quando guardo un film mi emoziono sempre come la prima volta e vorrei fosse così anche per i ragazzi di oggi. Ecco perché ho creato tutto questo: il piccolo cinema Vecchie passioni non è solo mio, ma di tutto il paese». Marino De Bois è un cinefilo insaziabile e generoso. Basta spegnere le luci in sala e avviare il proiettore per accendere la scintilla nei suoi occhi e scorgere lo stesso stupore di quando, a quattro anni, la sorella maggiore Antonia lo portò a vedere “I tre moschettieri”. Rincorrendo quella magia, nel 2020 – fresco fresco di pensione dopo una vita da venditore di frutta e verdura – ha dato vita a un sogno che cullava da sempre: aprire una sala cinematografica sotto casa.

Il sogno

«Ci lavoro dal 1985, ma nel 2020 questo locale, che prima affittavo come negozio, è rimasto vuoto e mi sono detto “Mi faccio il mio cinema”». È nata così la sala al civico 17 di via Garibaldi a Serrenti: più di ottocento pellicole, tende spesse di velluto amaranto, poltroncine anni Cinquanta recuperate dal vecchio cinema Savoia di Sant’Antioco, pareti tappezzate da locandine originali arrivate fin qui da ogni angolo del mondo e uno schermo che è il vero gioiello della casa. «È il telo originale del vecchio cinema Dante di Serrenti, è del 1957, di quelli che non si trovano più. Ho lasciato persino lo spago originale. Mi è stato donato da Emanuele Corona, il figlio del proprietario, il signor Francesco. Quando me lo ha regalato mi sono commosso, non smetterò mai di ringraziarlo». Le circostanze del prezioso dono sono narrate in una pergamena esposta come una reliquia accanto a un grammofono dietro all’altarino dedicato a Marlon Brando: un mazzo di roselline sul tavolo basso e tre foto dell’attore nel film Il Selvaggio, 1953. La cineteca è in continuo aggiornamento: «Acquisto sempre film nuovi e ormai non so neppure quanti ne ho, quando sono arrivato a 800 mi sono fermato». Le pellicole sono in bell’ordine nelle vetrine, divise per genere – western, fantasy, commedie e così via – e il padrone di casa, oltre a conoscerne le trame, introduce la proiezione con curiosità dai backstage e aneddoti sulla vita personale dei protagonisti: un pozzo di informazioni inesauribile.

Il regolamento

Una passione smisurata che Marino De Bois condivide da sempre con la moglie Anna Maria che al piccolo cinema ha dato il suo contributo, tra le altre cose, cucendo le tende che incorniciano lo schermo e quelle che oscurano i grandi balconi. «Questo spazio è aperto a tutti: scolaresche, amici, familiari, tutti possono venire qui e trascorrere qualche ora senza pensieri». Vietato pagare il biglietto. «La mia regola è che qui non si parla di soldi, non voglio guadagnarci e se faccio tutto questo a mie spese è perché mi fa piacere. Vorrei che i ragazzi capissero che avere una passione è importante, un sogno può portare lontano. La seconda regola del mio cinema è che bisogna spegnere il telefono, quando vengono i ragazzi lo dico subito: mettete via il cellulare, nessuno ha mai avuto da ridire». Sul retro, su un tavolino foderato con una tovaglia bordeaux ci sono le foto di gruppo che Marino De Bois scatta e fa stampare (su richiesta) ai suoi ospiti. «Quando in sala ci sono i bambini, io mi metto seduto qua, sulla poltroncina accanto all’ingresso e guardo loro, non il film, sono felice di vedere la gioia nei loro occhi».

In paese

La notizia della sala sempre aperta a Serrenti è corsa in fretta e molti passano da via Garibaldi per guardare un film con Marino e sua moglie, mangiare popcorn e fare due chiacchiere. Per la festa patronale il piccolo cinema Vecchie passioni è stato tra le mete più apprezzate. «Tutti restano stupiti e mi dicono che non mi rendo conto di quel che ho creato. Invece io lo so, ho realizzato quello che volevo: un luogo in cui vivere un sogno».

